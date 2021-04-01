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В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи

Деловая газета "Взгляд"иещё 3
2 часа назад
Песня Манижи «Русская женщина» для «Евровидения» вызывает возмущение у женской общественности, заявил замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи
Фото: ТАССТАСС
Он сказал, что «значительная часть российской женской общественности возмущена этим произведением». Кипшидзе слышал «о негативной реакции как среди православной общественности, а именно ее женской части, так и о том, что многие российские женщины в целом возмущены этим произведением», передает РИА «Новости».
Кипшидзе считает, что «любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».
«Мы исходим из того, что в российской конституции закрепляется защита традиционных ценностей», – сказал он, отметив, что одной из таких ценностей является материнство, которое «предполагает безусловное уважение к женщине».
По его словам, все, что «унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве», в том числе на «Евровидении».
В начале марта в эфире Первого канала объявили, что участницей международного песенного конкурса «Евровидение-2021» от России станет российско-таджикская певица Манижа с песней Russian Woman. Сенатор Елена Афанасьева жестко раскритиковала песню. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила запросить информацию о процедуре выбора участника и песни от России для конкурса «Евровидение».
Общество,Вахтанг Кипшидзе,Елена Афанасьева,Валентина Матвиенко,РПЦ,Совет Федерации,Первый канал,РИА Новости,
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