В РПЦ заявили о возмущении женщин песней Манижи

Кипшидзе считает, что «любые произведения, которые позиционируются как связанные с Россией и по своему содержанию имеющие женскую тематику, не должны вызывать возмущения у наших сограждан женского пола».

По его словам, все, что «унижает достоинство женщины, недостойно того, чтобы популяризироваться в международном пространстве», в том числе на «Евровидении».