Первую в мире вакцину от коронавируса для животных показали на видео

Препарат «Карнивак-Ков» был представлен Россельзохнадзором.
Видео публикует telegram-канал «Russia today», со ссылкой на издание «Ветеринария и жизнь».
Стоит отметить, что «Карнивак-Ков» первая и на сегодняшний день единственное вакцина от «COVID-19» для животных. Её массовое производство может быть запущено в ближайший месяц.
Известно, что клинические испытания проходили собаки, кошки, песцы, норки, лисы и другие животные. В 100% случаев были выработаны антитела к коронавирусу. Срок действия выработанной таким образом иммунной защиты пока точно не установлен, этот вопрос продолжают изучать.