Первую в мире вакцину от коронавируса для животных показали на видео

Препарат «Карнивак-Ков» был представлен Россельзохнадзором.

Видео публикует telegram-канал «Russia today», со ссылкой на издание «Ветеринария и жизнь».

Стоит отметить, что «Карнивак-Ков» первая и на сегодняшний день единственное вакцина от «COVID-19» для животных. Её массовое производство может быть запущено в ближайший месяц.