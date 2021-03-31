Алексей Навальный получает всю необходимую медицинскую помощь в колонии с учетом его состояния здоровья. Об этом сообщили в управлении ФСИН по Владимирской области.

"Осужденному А. Навальному в соответствии с его текущими медицинскими показаниями оказывается вся необходимая медицинская помощь", - говорится в сообщении на сайте регионального УФСИН.

Отмечается, что "сотрудники исправительного учреждения неукоснительно соблюдают право всех осужденных на непрерывный восьмичасовой сон". "В ночное время в соответствии с требованиями законодательства сотрудники совершают обход жилых помещений и проводят визуальную проверку наличия осужденных на спальных местах. Данные меры не препятствуют отдыху осужденных", - разъяснили в УФСИН.

Там также сообщили, что Навальному объявили выговоры за нарушения.

"За неоднократные нарушения, связанные с отказом осужденного выполнять обязанности дежурного по камере, за нарушение установленной формы одежды, несоблюдение распорядка дня А. Навальному комиссией учреждения вынесены выговоры", - говорится в сообщении.

В УФСИН отметили, что при применении мер взыскания к осужденному учитываются обстоятельства совершения нарушения, а также его личность и предыдущее поведение.

"По каждому случаю вынесения взысканий с А. Навальным проводились разъяснительные беседы", - отметили в УФСИН.