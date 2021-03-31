Началась регистрация на конкурс управленцев «Лидеры России»

С 31 марта 2021 года стартовала регистрация на четвертый конкурс «Лидеры России». Участников ждут на выбор восемь тематических треков, а победители проекта получат миллион рублей и возможность получить в наставники лучших управленцев страны. Об этом заявил генеральный директор автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров

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Он подчеркнул, что новый сезон проекта будет сильно отличаться от предыдущих. С этого года упор делается на поиск не просто управленцев широкого профиля, а профессионалов, готовых работать в конкретной отрасли.

«За три года проведения конкурса было подано 660 106 заявок на участие в нем из всех регионов России и 68 стран мира. 900 участников стали финалистами, победителями – 313 человек. Показатель востребованности наших участников – это, в том числе, назначения на руководящие должности в государственных и бизнес-структурах. На сегодняшний день их более 270. Среди участников два губернатора, шесть заместителей федеральных министров, четыре мэра городов, три вице-президента крупных корпораций, шесть генеральных директоров заводов и крупных компаний, семь главных врачей больниц и медицинских центров и много других назначений», - напомнил Алексей Комиссаров.

В этом году общий конкурс разделен на восемь отраслевых треков. Шесть основных стартуют 31 марта: «Бизнес и промышленность», «Государственное управление», «Наука», «Культура», «Здравоохранение» и «Информационные технологии». Еще два направления - треки «Международный» и «Студенты» - будут запущены в апреле. Участники конкурса смогут выбрать только один трек.

Регистрационная кампания, которая является первым этапом конкурса, пройдет с 31 марта до 26 апреля 2021 года (прием заявок закончится в 23:59 по московскому времени). Дистанционные испытания будут проводиться с апреля до середины июня, а в конце лета – начале осени стартуют полуфиналы треков. Суперфинал запланирован на март 2022 года.

При подаче заявки участники должны будут пройти дистанционный этап тестов, заполнить анкеты и записать видеообращение, в котором необходимо будет ответить на вопрос о том, зачем они пришли на конкурс, а также рассказать о своем главном профессиональном достижении в жизни.

«В этом году в конкурсе создан трек «Государственное управление». Его задача – найти наиболее перспективных госслужащих «новой формации», – пояснил руководитель конкурса «Лидеры России» Алексей Комиссаров.

При этом в треке «Здравоохранение» смогут участвовать руководители до 55 лет, получившие высшее медицинское образование или образование в сфере организации здравоохранения и имеющие соответствующий опыт работы не менее двух лет. Цель трека «Информационные технологии» – выявить специалистов с высоким потенциалом, способных создавать будущее с помощью цифровых технологий.

А новым треком четвертого конкурса «Лидеры России» станет специализация «Культура». Требования к участникам этих треков такие же: высшее образование, возраст до 55 лет и наличие управленческого опыта не менее двух лет.

В каждом треке будут свои наставники – эксперты в той области, которой посвящена специализация. Участие во флагманском проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей» - бесплатное. Подать заявку можно на https://лидерыроссии.рф/.