Детский омбудсмен рассказала о проблеме буллинга в школах

Как объяснил психолог Павел Жавнеров, причина подобного поведения может быть заключена в излишней эмоциональности детей, а также отсутствии у них жизненного опыта. Это говорит о том, что школьники не могут осознавать последствий собственных действий.

В свою очередь, Ирина Волынец сообщила, что существуют три комплекса правил, которые следует применять в случаях буллинга: для тех, кто подвергается травле, и ее зачинщиков; для педагогов; для родителей. По мнению омбудсмена, во всех случаях жертвами являются все участники издевательских действий. Чтобы прекратить подобное отношение к ребенку, она советует родителям для начала сообщить об этом классному руководителю или воспитателю. По ее словам, существуют целые системы по урегулированию данной проблемы.