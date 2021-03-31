Детский омбудсмен рассказала о проблеме буллинга в школах

По ее словам, часто вольными или невольными сторонниками травли становятся сами педагоги. Как правило, основными причинами издевок становятся какие-то особенности ребенка: необычная внешность, странная фамилия, различные недостатки или ограничения физических возможностей. Предметом преследования со стороны окружающих могут стать и какие-то особенности характера, например, если ребенок конфликтен и сам провоцирует травлю. Однако самым главным, по мнению омбудсмена, является то, что жертвой буллинга может стать абсолютно любой ребенок, даже если у него нет вышеперечисленных особенностей, отмечает Nation News
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