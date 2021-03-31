Врачи скрыли смерть россиянки с COVID

Россиянка заразилась коронавирусом летом 2020 года и была госпитализирована. В клинике ее состояние ухудшилось. Родных к ней не пускали, и они узнавали о ее состоянии через справочную по телефону. Больше месяца им говорили, что ее состояние стабильно-тяжелое. Когда близкие добились встречи с главврачом, он признался, что женщина умерла еще 28 дней назад, через две недели после помещения в больницу, и ее похоронили в общей могиле.