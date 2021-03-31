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Врачи скрыли смерть россиянки с COVID-19 и похоронили ее как бездомную

Lenta.ruиещё 3
1 час назад
Сотрудники больницы в Омске только спустя месяц сообщили семье о смерти их родственницы, заболевшей COVID-19. Пожилую женщину уже успели похоронить в могиле для бездомных, сообщает Telegram-канал Hue.
Врачи скрыли смерть россиянки с COVID
Фото:  Telegram-канал Hue Telegram-канал Hue
Россиянка заразилась коронавирусом летом 2020 года и была госпитализирована. В клинике ее состояние ухудшилось. Родных к ней не пускали, и они узнавали о ее состоянии через справочную по телефону. Больше месяца им говорили, что ее состояние стабильно-тяжелое. Когда близкие добились встречи с главврачом, он признался, что женщина умерла еще 28 дней назад, через две недели после помещения в больницу, и ее похоронили в общей могиле.
Сначала в больнице заявили, что ошибка произошла потому, что в истории болезни пациентки якобы не было телефонов родственников. Потом сказали, что звонили родным, но те не отвечали на звонки. В итоге была проведена проверка, клиника признала вину, и пенсионерку перезахоронили. Семья подала в суд, требуя компенсацию морального вреда в размере двух миллионов рублей.
В ноябре стало известно о семье из Кузбасса, которая похоронила в закрытом гробу чужого человека, а их пожилой родственник с коронавирусом оказался жив. В больнице перепутали пациентов и передали тело не тем родственникам.
Общество,Омск,
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