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Готовьте бочки: дачников предупредили о новом штрафе

Мария Иванова
2 часа назад
Глава Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин напомнил, что в России вступили силу новые правила пожарной безопасности, и посоветовал владельцам дач заранее приготовить бочки. Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Готовьте бочки: дачников предупредили о новом штрафе
Фото: РамблерРамблер
«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет», - подчеркнул он.
Чаплин подчеркнул, что сжигание другого мусора запрещено, оштрафовать за это могут на пять тысяч рублей.
Как писал «Рамблер», по новым правилам, костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.
Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).
За нарушение правил будут штрафовать на две-три тысячи рублей, если ущерба не было, на пять тысяч - в случае пожара.
Общество,Никита Чаплин,Московская Область,Россия,
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