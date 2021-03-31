Готовьте бочки: дачников предупредили о новом штрафе

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«Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет», - подчеркнул он.

Чаплин подчеркнул, что сжигание другого мусора запрещено, оштрафовать за это могут на пять тысяч рублей.

Как писал «Рамблер», по новым правилам, костры во дворе частных домов разрешены как минимум в пяти метрах от самого здания и хозяйственных построек. Сжигать сухую траву и листву необходимо в яме диаметром до одного метра и глубиной не менее 30 сантиметров или в металлической бочке с крышкой и без дырок объемом не более одного кубометра.

Садовые некоммерческие товарищества должны обеспечить подъезды к водоему и пожарному гидранту, а также автоматическое открытие шлагбаумов и ворот для пожарной техники (или нанять круглосуточного сторожа для этого).