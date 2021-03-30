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Россиянка взломала сайт собственной школы и оказалась под угрозой тюрьмы

Lenta.ru
48 минут назад
Жительница Калуги взломала сайты собственной школы и колледжа. Как передает РИА Новости, после этого россиянка оказалась под угрозой тюрьмы.
Россиянка взломала сайт собственной школы
Фото: UnsplashUnsplash
Отмечается, что 24-летняя девушка в сентябре 2020 года запустила на домашнем компьютере специальную зловредную программу, созданную для хакерских атак. В результате она взломала сайт одной из школ и колледжа города. В каждом из учебных заведений она ранее обучалась.
По данным прокуратуры региона, целью россиянки было получение доступа к администрированию и изменению информации, размещенной на сайтах. Девушку обвинили в использовании программы, заведомо предназначенной для несанкционированной нейтрализации средств защиты компьютерной информации (часть 1 статьи 273 УК России).
Дело передано в суд. Девушке грозит до четырех лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что московские полицейские задержали опасного хакера Ритварса Полманиса, которого подозревают в установке вредоносного программного обеспечения на компьютеры коммерческих организаций. Специалисты в области компьютерной безопасности помогли в поимке киберпреступника.
Общество,Калуга,
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