Россиянка взломала сайт собственной школы

Отмечается, что 24-летняя девушка в сентябре 2020 года запустила на домашнем компьютере специальную зловредную программу, созданную для хакерских атак. В результате она взломала сайт одной из школ и колледжа города. В каждом из учебных заведений она ранее обучалась.