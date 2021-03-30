Новым гендиректором "Ералаша" назначен Григорян

После смерти Бориса Грачевского гендиректором ООО «Ералаш» стал продюсер и соучредитель компании Аркадий Григорян . Он работает в команде киножурнала с 1998 года. В комментарии «Газете.Ru» Григорян рассказал о планах развития «Ералаша» и заявил, что в этом году анонсирует несколько проектов.

Фото: eralash.ru/РИА «Новости» eralash.ru/РИА «Новости»

Один из соучредителей ООО «Ералаш» Аркадий Григорян официально вступил в должность гендиректора компании. Это позволяет ему действовать от лица организации без доверенности. Кроме того, Григорян возглавил ООО «Продюсерский Центр Ералаш». В разговоре с «Газетой.Ru» он пообещал «много и усердно работать».

«Для нас важно продолжать съемки всеми любимых сюжетов киножурнала, — отметил Григорян. — В этом году проведем VI ежегодный большой фестиваль «Ералаш», который традиционно объединяет талантливых детей со всей России и стран СНГ. Главный приз фестиваля — главная роль в «Ералаше».

На Киностудии им. Горького успешно действует детский театр-школа «Ералаш». Месяц назад презентовали капсульную коллекцию одежды совместно с известным брендом. Принты основаны на рисунках Юрия Смирнова , нашего художника-аниматора. В течение года обязательно анонсируем еще несколько интересных проектов».

Бессменный глава киножурнала Борис Грачевский скончался 14 января 2021 года от последствий коронавируса. Он все еще числится в списке учредителей компаний вместе с Григоряном. Летом этот перечень может измениться, потому что по истечении шести месяцев с момента смерти основателя его родственники получат право распоряжаться наследством. Это правило прописано в пункте 1 статьи 1114 Гражданского кодекса РФ.

После ухода Грачевского из жизни многие пророчили конец «Ералашу». В частности, режиссер киножурнала Геннадий Курлаев говорил «Газете.Ru», что создание сюжетов «держалось исключительно» на Грачевском.

«Борис Юрьевич всегда лично утверждал сценарии и принимал монтаж готовых сюжетов. Утверждал музыку и мультипликацию. Все держалось исключительно на нем. Теперь «Ералаш» как киностудия закроется», — отмечал Курлаев.

По мнению Григоряна, режиссер сказал это в порыве эмоций после трагедии. В феврале нынешний гендиректор «Ералаша» написал на своей странице в Facebook, что производство детских фильмов не остановится. По словам Григоряна, главная задача команды — «продолжить дело жизни Бориса Юрьевича достойно».

«Что касается дальнейшей судьбы киножурнала, мы уверены, что на «Ералаше» вырастет еще не одно поколение зрителей, — заявил Григорян. — «Место Грачевского» всегда было одно, и оно принадлежало и будет принадлежать Борису Юрьевичу — человеку, который буквально жил своим детищем».

В прошлом году «Ералаш» впервые остался без финансовой поддержки Министерства Культуры России . По этой причине Григорян объявил о поисках партнера для запуска новых сюжетов.

«Если не найдем в ближайшее время — будем снимать за счет собственных средств, — сказал глава киножурнала. — Одно можем сказать точно: несмотря на возникшие сложности, остановка проекта даже не обсуждается».