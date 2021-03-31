Дачников предупредили о новом штрафе

Председатель Союза дачников ПодмосковьяНикита Чаплин в эфире радио "Говорит Москва" предупредил россиян о новом штрафе, который вступает в силу в этом году.
По словам эксперта, в России ужесточились правила разжигания костров на дачных участках.
"Надо иметь отдельное место, бочку, в которой сжигать. Сжигать можно сучья, остатки травы, никаких нарушений в этом нет. Но сжигание мусора категорически запрещено, это будет попадать под административную ответственность", — рассказал Чаплин.
Он также добавил, что разводить костер для пикника можно, но необходимо делать это на расстоянии не менее пяти метров от дома.
Чаплин уточнил, что штраф за нарушение составит пять тысяч рублей.