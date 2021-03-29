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В Петербурге выведут из борьбы с ковидом еще более 900 коек

ИА Regnum
1 час назад
В Санкт-Петербурге за прошедшую неделю количество активно больных COVID-19 уменьшилось на 5,92% по сравнению с предыдущей неделей. Общее количество госпитализированных пациентов с ковидом и пневмониями за неделю уменьшилось на 5,6%. В связи с положительной динамикой продолжится возвращение стационаров к штатному режиму работы.
В Петербурге выведут из борьбы с ковидом еще более 900 коек
Фото: ИА RegnumИА Regnum
«В связи со снижением количества стационарных больных с ковид-ассоциированными состояниями с 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере госпиталя пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями», — сообщили 29 марта в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
В то же время власти отмечают, что процесс снижения второй волны коронавируса идет медленно и нестабильно.
«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», — напомнили в Межведомственном совете.
Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуты 6248 коек, на 28 марта были свободны 29,6% из них. Доля тяжелых больных в стационарах на прошедшей неделе составляла около 27,6%. На искусственной вентиляции легких находятся 173 пациента.
Общество,Санкт-Петербург,
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