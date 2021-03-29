В Петербурге выведут из борьбы с ковидом еще более 900 коек

«В связи со снижением количества стационарных больных с ковид-ассоциированными состояниями с 30 марта планируется перевод в штатный режим работы 901 инфекционной койки в Госпитале для ветеранов войн. В новом корпусе-трансформере госпиталя пока остаются 307 коек для больных с COVID-19 и пневмониями», — сообщили 29 марта в Межведомственном городском координационном совете по противодействию распространению коронавирусной инфекции.
«Эпидемия продолжается, COVID-19 остается опасным заболеванием. Риск переболеть тяжелой формой инфекции несопоставимо превышает риски, связанные с вакцинацией», — напомнили в Межведомственном совете.