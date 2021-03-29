В Петербурге выведут из борьбы с ковидом еще более 900 коек

В то же время власти отмечают, что процесс снижения второй волны коронавируса идет медленно и нестабильно.

Для пациентов с COVID-19 и пневмониями в Петербурге развернуты 6248 коек, на 28 марта были свободны 29,6% из них. Доля тяжелых больных в стационарах на прошедшей неделе составляла около 27,6%. На искусственной вентиляции легких находятся 173 пациента.