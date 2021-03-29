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Ксения Собчак предрекла смерть КВН

Газета.Ru
47 минут назад
Телеведущая Ксения Собчак во время YouTube-шоу Comment Out критически высказалась о юмористической передаче "Клуб веселых и находчивых" (КВН), выходящей на Первом канале.
Ксения Собчак предрекла смерть КВН
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Собчак поделилась с Владимиром Маркони мнением, что формат шоу устарел, и новые выпуски КВН не справляются с тем, чтобы быть "зеркалом происходящего в стране".
"КВН вообще умрет", - сделала прогноз Ксения Собчак, предположив, что передача прекратит существование, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов запустит новый юмористический проект - якобы аналог "Клуба веселых и находчивых".
В свою очередь, Маркони не согласился с телеведущей. Он считает, что и современные выпуски шоу актуальны, однако актуальность, по его мнению, не должна отражаться в каждом номере юмористов.
Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ на интервью телеведущей Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек.
Общество,Виктор Мохов,Вячеслав Дусмухаметов,Владимир Маркони,Ксения Собчак,
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