Ксения Собчак предрекла смерть КВН

Собчак поделилась с Владимиром Маркони мнением, что формат шоу устарел, и новые выпуски КВН не справляются с тем, чтобы быть "зеркалом происходящего в стране".
"КВН вообще умрет", - сделала прогноз Ксения Собчак, предположив, что передача прекратит существование, когда продюсер Вячеслав Дусмухаметов запустит новый юмористический проект - якобы аналог "Клуба веселых и находчивых".
В свою очередь, Маркони не согласился с телеведущей. Он считает, что и современные выпуски шоу актуальны, однако актуальность, по его мнению, не должна отражаться в каждом номере юмористов.
Ранее видеохостинг YouTube ограничил доступ на интервью телеведущей Ксении Собчак со "скопинским маньяком" Виктором Моховым, отбывшим наказание за похищение и изнасилование двух девушек.