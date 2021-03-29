Названа дата кремации актера Хабарова

Писатель и сценарист Лариса Бравицкая в беседе с "Пятым каналом" назвала дату похорон актера и каскадера Всеволода Хабарова. По словам однокурсницы артиста, прощание состоится 30 марта в крематории Хованского кладбища в полдень.
"Оказывается, он умер в квартире и больше месяца пролежал. Сообщил об этом один из его учеников. Жены его не было. Дочка за границей во Франции. Ушел одиноким человеком. У нас с курса уже половина мальчиков ушло", — поделилась она.
Причины смерти Всеволода Хабарова пока не установлены. В последние годы актер работал и преподавал в Щепкинском училище, а также еще в нескольких образовательных учреждениях. Хабаров играл в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", "Лучшая дорога нашей жизни", фильмах "Зверобой", "Мужская компания", "Аварийное состояние" . О его смерти стало известно 29 марта.