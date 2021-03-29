В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Названа дата кремации найденного мертвым актера Хабарова

Газета.Ruиещё 3
22 часа назад
Писатель и сценарист Лариса Бравицкая в беседе с "Пятым каналом" назвала дату похорон актера и каскадера Всеволода Хабарова. По словам однокурсницы артиста, прощание состоится 30 марта в крематории Хованского кладбища в полдень.
Названа дата кремации актера Хабарова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Оказывается, он умер в квартире и больше месяца пролежал. Сообщил об этом один из его учеников. Жены его не было. Дочка за границей во Франции. Ушел одиноким человеком. У нас с курса уже половина мальчиков ушло", — поделилась она.
Причины смерти Всеволода Хабарова пока не установлены. В последние годы актер работал и преподавал в Щепкинском училище, а также еще в нескольких образовательных учреждениях. Хабаров играл в сериалах "Глухарь", "Кулагин и партнеры", "Лучшая дорога нашей жизни", фильмах "Зверобой", "Мужская компания", "Аварийное состояние" . О его смерти стало известно 29 марта.
Общество,Всеволод Хабаров,ТРК "Петербург-Пятый канал",
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители