Когда это все закончится: планы ЦБ могут ускорить инфляцию

Фото: Рамблер Рамблер

Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали о планах обновить дизайн почти всех рублевых банкнот в ближайшие четыре года.

Изменения затронут наличные номиналом десять, пятьдесят, пятьсот, тысяча и пять тысяч рублей. Появившиеся в 2017 году купюры в 200 и 2000 рублей менять не будут.

Для редизайна планируют использовать тематику федеральных округов: на одной стороне банкноты будет изображение города, на другой - достопримечательности соответствующего региона. В частности, на смену Хабаровску пятитысячной купюре придет Екатеринбург.

«Если смена дизайна на российских купюрах будет просто сменой картинок, никаких инфляционных рисков это не несет», - подчеркнул Нечаев.

Однако экс-министр предупредил, что инфляция ускорится, если редизайн будет сопровождаться увеличением денежной массы.