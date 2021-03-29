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Когда это все закончится: планы ЦБ могут ускорить инфляцию

Елена Прошина
48 минут назад
Бывший министр экономики России Андрей Нечаев заявил, что смена дизайна российских купюр способна усилить инфляцию. Об этом сообщает «Ура.ру».
Когда это все закончится: планы ЦБ могут ускорить инфляцию
Фото: РамблерРамблер
Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке рассказали о планах обновить дизайн почти всех рублевых банкнот в ближайшие четыре года.
Изменения затронут наличные номиналом десять, пятьдесят, пятьсот, тысяча и пять тысяч рублей. Появившиеся в 2017 году купюры в 200 и 2000 рублей менять не будут.
Для редизайна планируют использовать тематику федеральных округов: на одной стороне банкноты будет изображение города, на другой - достопримечательности соответствующего региона. В частности, на смену Хабаровску пятитысячной купюре придет Екатеринбург.
«Если смена дизайна на российских купюрах будет просто сменой картинок, никаких инфляционных рисков это не несет», - подчеркнул Нечаев.
Однако экс-министр предупредил, что инфляция ускорится, если редизайн будет сопровождаться увеличением денежной массы.
«Образно говоря, выбрасывают десять тысяч рублей, печатают 15 тысяч нового дизайна. В этом случае возникают инфляционные риски. Тем более с учетом того, что у нас ВВП в последнее время снижался», - отметил он.
Общество,Андрей Нечаев,Центральный банк России,Россия,
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