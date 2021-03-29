Когда это все закончится: планы ЦБ могут ускорить инфляцию

Бывший министр экономики России Андрей Нечаев
заявил, что смена дизайна российских купюр способна усилить инфляцию. Об этом сообщает
«Ура.ру».
Как писал «Рамблер», ранее в Центробанке
рассказали о планах обновить дизайн почти всех рублевых банкнот в ближайшие четыре года.
Изменения затронут наличные номиналом десять, пятьдесят, пятьсот, тысяча и пять тысяч рублей. Появившиеся в 2017 году купюры в 200 и 2000 рублей менять не будут.
Для редизайна планируют использовать тематику федеральных округов: на одной стороне банкноты будет изображение города, на другой - достопримечательности соответствующего региона. В частности, на смену Хабаровску пятитысячной купюре придет Екатеринбург.
«Если смена дизайна на российских купюрах будет просто сменой картинок, никаких инфляционных рисков это не несет», - подчеркнул Нечаев.
Однако экс-министр предупредил, что инфляция ускорится, если редизайн будет сопровождаться увеличением денежной массы.
«Образно говоря, выбрасывают десять тысяч рублей, печатают 15 тысяч нового дизайна. В этом случае возникают инфляционные риски. Тем более с учетом того, что у нас ВВП в последнее время снижался», - отметил он.