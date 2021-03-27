Гинцбург: «Спутник Лайт» собьет пик заболеваемости

Гинцбург признал, что производство «Спутника Лайт» проходит с задержками. Однако препарат уже в ближайшие две недели увидит свет, добавил глава центра Гамалеи.

«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, говорят её разработчики.