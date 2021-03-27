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Гинцбург назвал главный плюс «Спутника Лайт»

News.ru
11 минут назад
Глава Центра эпидемиологии и бактериологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что упрощённая разновидность вакцины от коронавируса «Спутник V» («Спутник Лайт») будет стоит дешевле, что позволит более эффективно бороться с распространением коронавируса.
Гинцбург: «Спутник Лайт» собьет пик заболеваемости
Фото: ReutersReuters
Этот препарат будет стоить намного дешевле, чем «Спутник V» с одной стороны, а с другой стороны его применение позволит сбить пик заболеваемости, то есть снизить нагрузку на коечный фонд местного здравоохранения и понизить число тяжёлых больных. И тем более смертельных случаев заболеваемости, — рассказал учёный Пятому каналу.
Гинцбург признал, что производство «Спутника Лайт» проходит с задержками. Однако препарат уже в ближайшие две недели увидит свет, добавил глава центра Гамалеи.
Задержка произошла потому, что все производители хотят участвовать в производстве этого препарата, но не все настолько хорошо ориентируются в регуляторике, чтобы с первого раза подать весь пакет документов, который позволил бы включить в регистрационное удостоверение нашего института Минздраву, — пояснил Гинцбург.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе совещания у президента Владимира Путина о вакцинации 22 марта заявил, что документы для регистрации «Спутника Лайт» уже готовы, передавал NEWS.ru.
«Облегчённая» вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Она имеет меньшую эффективность, но в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, говорят её разработчики.
Общество,Михаил Мурашко,Александр Гинцбург,Владимир Путин,Минздрав РФ,
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