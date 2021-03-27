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Актер Марк Горонок госпитализирован с обширным инфарктом

Российская Газета
54 минуты назад
Российский актер театра, кино и ТВ Марк Горонок экстренно госпитализирован.
Актера Марка Горонка госпитализировали с инфарктом
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
Как передает "СтарХит", у звезды картин Дмитрия Астрахана "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо" диагностирован обширный инфаркт.
Состояние 47-летнего артиста, находящегося в плате интенсивной терапии под пристальным наблюдением специалистов, расценивается как тяжелое.
Сам Горонок сообщил изданию, что у него отказала правая рука, он не может есть.
"Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Все плохо", - сказал актер.
По мнению Марка, проблемы со здоровьем у него развились на нервной почве - из-за конфликта с женой.
Марк Горонок родился в 1973 году. На экранах - с 1993-го: главная роль во "Все будет хорошо", германо-российский "Из ада в ад", "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы".
Общество,Марк Горонок,Дмитрий Астрахан,
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