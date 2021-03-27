Актера Марка Горонка госпитализировали с инфарктом

Российский актер театра, кино и ТВ Марк Горонок экстренно госпитализирован.

Фото: kino-teatr.ru kino-teatr.ru

Как передает "СтарХит", у звезды картин Дмитрия Астрахана "Ты у меня одна" и "Все будет хорошо" диагностирован обширный инфаркт.

Состояние 47-летнего артиста, находящегося в плате интенсивной терапии под пристальным наблюдением специалистов, расценивается как тяжелое.

Сам Горонок сообщил изданию, что у него отказала правая рука, он не может есть.

"Ночью случился инфаркт, лежу в больнице, только телефон дали. Есть ничего не могу, правая рука не работает. Все плохо", - сказал актер.

По мнению Марка, проблемы со здоровьем у него развились на нервной почве - из-за конфликта с женой.