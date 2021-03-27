Глава туркомпании Mouzenidis умер из-за COVID

"Руководство и сотрудники Mouzenidis Group выражают глубочайшую скорбь в связи со смертью основателя и президента нашего концерна Бориса Музенидиса. Наш президент всегда был источником вдохновения для всех нас в той работе, которую он начал и добросовестно выполнял на протяжении всей своей карьеры. Его любовь к Греции и его видение дают нам силы продолжать его дело", - говорится в тексте.
"Печаль и боль при известии о смерти Бориса Музенидиса. Это человек, который упорно трудился в сфере греческого туризма, пионер и первопроходец в данной области. Методично, упорно и настойчивым трудом он реализовал свое видение и наладил мосты между Грецией и Россией", - отмечается в сообщении, распространенном в субботу пресс-службой министерства туризма.