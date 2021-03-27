Глава туркомпании Mouzenidis умер из-за COVID

Туристический бизнес Музенидиса стал серьезно расширяться с 2013 года, когда он решил заняться чартерными рейсами, и это укрепило его позиции как туроператора. В сотрудничестве с авиаперевозчиком Ellinair компания Mouzenidis Travel стала значительным игроком на рынке, доставляя в Грецию сотни тысяч туристов, напоминает Newsbomb.gr.