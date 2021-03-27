Минздрав назвал противопоказания к вакцинации от COVID-19

Главный внештатный специалист Минздрава
по инфекционным болезням Владимир Чуланов
перечислил противопоказания к вакцинации от коронавируса. Он отметил, что этот список совсем небольшой.
Фото: Валерий Мельников / РИА НовостиВалерий Мельников / РИА Новости
По его словам, абсолютное большинство людей может не волноваться насчёт противопоказаний и сделать прививку.
Перечень противопоказаний к вакцинации от COVID-19 очень мал: тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, такие как анафилактический шок и такой же выраженности аллергические реакции; острые инфекционные и неинфекционные заболевания; <...> беременность и период кормления грудью <...> и возраст до 18 лет. Это весь перечень противопоказаний, — сказал он в эфире радиостанции «Вести FM».
Эксперт отметил, что острые инфекционные и неинфекционные заболевания — это временные противопоказания. Человек может вакцинироваться, когда заболевание пройдёт или наступит его ремиссия. Поставить вакцину беременным и корящим женщинам нельзя из-за отсутствия результатов испытаний на этой категории пациентов.
Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Александр Гинцбург
рассказал, что после получения второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» пациент должен соблюдать меры предосторожности в течение ещё трёх недель.
Он пояснил, что за это время успевает сформироваться иммунитет. Таким образом, подчеркнул Гинцбург, необходимо по-прежнему тщательно подходить к мытью рук и не забывать носить маски. Он также призвал заботиться о соблюдении социальной дистанции и ограничить посещение общественных мест и пользование общественным транспортом, писал NEWS.ru.