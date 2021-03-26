В Россию начали возвращаться иностранные туристы

Первые гости из Египта прибудут уже в эту субботу, 27 марта. "Это небольшая группа из 12 человек. Они поедут по классическому для иностранцев маршруту: три дня в Москве, затем —в Санкт-Петербург", – рассказал управляющий директор туроператора Игорь Кузьмин.
"Крупные заезды могут быть, только если речь идет о спортсменах. Так, например, недавно мы обслуживали группу из Японии, участвовавшую в Чемпионате мира по сноуборду 2021 среди юниоров в Красноярске, – говорит коммерческий директор въездного дивизиона туроператора Татьяна Олейникова. – Давать прогнозы, сколько же организованных иностранных туристов посетит Россию до конца года, очень сложно, так как сейчас еще ограничено количество рейсов с теми странами, откуда в Россию могут прилетать путешественники".