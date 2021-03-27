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Американец описал удивление от магазинов в России

Lenta.ruиещё 1
42 минуты назад
Американец, на протяжении пяти лет живущий в России, описал свое удивление от первого посещения магазина. Он отметил, что необычным опытом для него стало равнодушие продавщицы. Его цитирует Пятый канал.
Американец нашел преимущества в жизни в РФ
Фото:  Pixabay Pixabay
«В помещении не было ни души — 10-11 вечера. Только продавщица сидела за кассой и смотрела что-то на телефоне. Я, радостный, подхожу, выкладываю покупки, улыбаюсь, здороваюсь, пытаюсь быть дружелюбным. Она посмотрела на меня без улыбки, как будто я помешал ей, придя за покупками», — рассказал американец.
Он пояснил, что в США зарплата продавцов зависит от количества обслуженных клиентов или от суммы совершенных ими покупок, поэтому работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. «В России другой подход: "Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать". Поначалу это шокировало», — добавил Максвелл.
Мужчина также отметил, что россияне более легкомысленно относятся к деньгам. Это происходит, по его мнению, из-за нестабильного курса рубля. При этом американец указал на доступность медицины в России. По его словам, американцы, не способные позволить себе медстраховку, рискуют умереть, в то время как в России граждане гарантированно получают медицинскую помощь от государства.
Общество,Россия,
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