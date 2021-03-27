Американец нашел преимущества в жизни в РФ

Он пояснил, что в США зарплата продавцов зависит от количества обслуженных клиентов или от суммы совершенных ими покупок, поэтому работники сферы обслуживания стараются быть максимально вежливыми. «В России другой подход: "Делай то, что тебе нужно, и постарайся меня не вмешивать". Поначалу это шокировало», — добавил Максвелл.

Мужчина также отметил, что россияне более легкомысленно относятся к деньгам. Это происходит, по его мнению, из-за нестабильного курса рубля. При этом американец указал на доступность медицины в России. По его словам, американцы, не способные позволить себе медстраховку, рискуют умереть, в то время как в России граждане гарантированно получают медицинскую помощь от государства.