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Умер художник Никита Алексеев

РИА Новости
20 минут назад
На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев. Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман.
Умер художник Никита Алексеев
Фото: CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /
Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях.
В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.
С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.
После отъезда во Францию и нескольких лет в эмиграции в 1990-х годах Алексеев вернулся в Россию. Курировал выставки современного искусства, а с 1996 по 2004 год возглавлял отдел культуры еженедельника "Иностранец".
Общество,Андрей Монастырский,Марат Гельман,Никита Алексеев,
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