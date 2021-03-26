Умер художник Никита Алексеев

На 69-м году после продолжительной болезни ушел из жизни художник, куратор Никита Алексеев . Об этом у себя в Фейсбуке сообщил галерист Марат Гельман

Фото: CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко / CC BY-SA 3.0 / Андрей Романенко /

Номинант Премии Кандинского (2010), Алексеев был видной фигурой на московской арт-сцене. Его работы хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Русском музее, Московском музее современного искусства и частных собраниях.

В 1976–1983 годах он входил в состав основанной Андреем Монастырским группы "Коллективные действия". В 1982 году создал в своей однокомнатной квартире галерею "Аптарт", поддерживающую творчество молодых художников.

С середины 80-х начинает использовать вместо традиционного холста простую столовую клеенку, которую тогда в СССР производили на тканой основе. Благодаря новому материалу некоторые работы этой серии Алексеева достигали 4 метров в длину.