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В Петербурге клуб оштрафовали на полмиллиона за дискотеку в пандемию

ИА Regnum
49 минут назад
Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на полмиллиона рублей клуб «Москва» за организацию дискотеки с большим количеством людей, не соблюдавших коронавирусные ограничения. О жестком решении сообщает 26 марта объединённая пресс-служба судов (ОПС) Санкт-Петербурга.
В Петербурге клуб оштрафовали на полмиллиона за дискотеку в пандемию
Фото: ТАССТАСС
Нарушение ковидных ограничений было зафиксировано 29 января 2021 года в 22:55 в помещении ночного клуба «Москва» на Дунайском проспекте, 21. На дискотеку мало того что пришло не менее ста посетителей, так еще они были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию, а также курили кальян.
«Правонарушитель раскаялся,— уточнили в ОПС.— Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 500 000 рублей».
Напомним, решением губернатора Санкт-Петербурга ограничения на проведение публичных мероприятий, работу ночных кабаре, клубов, дискотек, курение кальянов продлены в Петербурге по 30 апреля.
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