В Петербурге клуб оштрафовали на полмиллиона за дискотеку в пандемию

Нарушение ковидных ограничений было зафиксировано 29 января 2021 года в 22:55 в помещении ночного клуба «Москва» на Дунайском проспекте, 21. На дискотеку мало того что пришло не менее ста посетителей, так еще они были без средств индивидуальной защиты и не соблюдали социальную дистанцию, а также курили кальян.