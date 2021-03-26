Львицу на крыше дома в Подмосковье сняли на видео

На кадрах можно увидеть, как львица спокойно сидит на крыше небольшого строения. Позади находится достаточно большая клетка. По словам очевидцев, хищница сбежала от своих хозяев. Однако, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, львица проживает на территории питомника.