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Львицу на крыше дома в Подмосковье сняли на видео

Алевтина Жаркова
1 час назад
Жительница подмосковного поселка Козино в Одинцовском районе сняла на видео царицу зверей, отдыхающую на крыше соседнего дома. Видео опубликовано каналом «360».
На кадрах можно увидеть, как львица спокойно сидит на крыше небольшого строения. Позади находится достаточно большая клетка. По словам очевидцев, хищница сбежала от своих хозяев. Однако, как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник, львица проживает на территории питомника.
"По данному адресу находится питомник, львица из него не сбегала. Полиция прибыла на место, правонарушений не выявлено", - сообщил источник в оперативных службах.
Общество,Видео,Московская Область,
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