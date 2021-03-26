МВД предложило изменить российский паспорт

Паспорт гражданина России будет действительным в течение 30 дней после окончания срока его действия из-за наступления возраста, когда документ необходимо менять, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Соответствующие изменения подготовлены в МВД РФ , их планируется внести в постановление правительства России от 1997 года. Сейчас паспорт гражданина РФ становится недействительным с того момента, когда его необходимо менять по закону: по достижении 20 и 45 лет, а 30 дней дается на его замену.

"Паспорт является недействительным: по истечении 30 дней со дня достижения гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста", - говорится в тексте документа.

В пояснительной записке уточняется, что данное нововведение поможет гражданам не сталкиваться с временным ограничением своих прав: "По достижении гражданином 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене, что фактически означает прекращение его действия с момента наступления указанных событий. Вследствие этого гражданин сталкивается с ограничением своих прав. Например, с невозможностью зарегистрироваться в федеральной государственной информационной системе "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" с целью подачи заявления о выдаче (замене) паспорта".

Кроме того, необходимость изменений объясняется тем, что жители России сталкиваются с трудностями в получении банковских услуг из-за недействительного паспорта.

"Признание паспорта действительным на срок до 30 дней после наступления определенных обстоятельств позволит решить данную проблему и создать необходимые условия для полноценного участия гражданина в общественной, политической, экономической жизни общества", - отмечается в документе.

Также документ предполагает изменение последней страницы паспорта, будет дополнен текст памятки для его владельца, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В данный момент на 20-й странице паспорта размещена памятка с выноской из положения о паспорте гражданина РФ, ее заголовок звучит так: "Извлечение из Положения о паспорте гражданина Российской Федерации". В ней упомянуто, что паспорт является основным документом гражданина страны, его обязаны иметь с 14 лет, по желанию в него могут вноситься отметки о группе крови и резус-факторе, а также причины, по которым паспорт является недействительным, срок его действия, напоминание о необходимости бережно хранить паспорт и запрет на его изъятие (кроме случаев, предусмотренных законом).

Согласно проекту постановления, памятка на 20-й странице будет дополнена напоминанием о том, что владелец паспорта ставит на его второй странице личную подпись; о том, что паспорт, подлежащий замене, считается действительным в течение 30 дней после достижения 20-летнего и 45-летнего возраста или изменения его персональных данных, размещенных на третьей странице.

В пояснительной записке необходимость изменения текста памятки обосновывается так: "Проектом постановления предлагается разместить на последней странице бланка паспорта информацию для его владельца, содержащую основные положения, связанные с выдачей и заменой паспорта, которая будет способствовать простому восприятию гражданами необходимых сведений, что в конечном счете позволит повысить комфортность правового режима документирования граждан Российской Федерации".