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Генерал-майор МВД назвал коррупцию важной составляющей работы

Lenta.ru
38 минут назад
Начальник УМВД Брянской области генерал-майор Владислав Толкунов в ходе выступления на местном телевидении назвал коррупцию важной составляющей работы. Видео опубликовано в Telegram-канале Mash.
«Хочу отметить, что коррупция — это важная составляющая нашей работы, но далеко не единственная. Но в то же время это зло, которым занимаемся мы совместно с прокуратурой, СК, ФСБ, силовую поддержку нам оказывает Росгвардия», — заявил Толкунов.
Он также добавил, что на сегодняшний день это ключевой приоритет в работе все правоохранительных органов.
В начале декабря 2020 года сообщалось, что российский подполковник получал взятки в виде обедов в кафе. Александр Гращенко наел на общую сумму в 53 тысячи рублей. Его любимыми блюдами были хинкали и салат из огурцов из бизнес-ланча в кафе «Березка». Суд приговорил бывшего начальника отдела полиции к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком в четыре года.
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