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Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта

Национальная Служба Новостей
2 часа назад
Храмовый комплекс с Князь-Владимирским храмом, главным храмом Росгвардии, сдадут в эксплуатацию в подмосковной Балашихе 31 марта, передает «Интерфакс».
Главный храм Росгвардии сдадут в эксплуатацию 31 марта
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Освящение храма намечено на 1 августа, тогда в храме разместят икону святого Владимира.
Храм на 500 прихожан строили четыре года, решение о его строительстве приняли патриарх Кирилл и глава Росгвардии Виктор Золотов.
Общество,Виктор Золотов,Росгвардия,Интерфакс,Балашиха,
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