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Пока вы спали: ЦБ пометит ненадежных клиентов банков

Елена Прошина
3 часа назад
Пока вы спали: Банки соберут данные о ненадежных клиентах
Фото: РамблерРамблер
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Банковских клиентов разделят по зонам риска

Центробанк России рассчитывает, что уже к середине следующего года банки смогут подключиться к платформе «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по «антиотмывочному» закону, пишут «Известия».
Ожидается, что законопроект о создании платформы, которая, по расчетам Центробанка, снизит нагрузку на добросовестный бизнес, будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в конце 2021 - начале 2022 года.
При этом банки, поддержавшие создание платформы, опасаются последствий отнесения предпринимателей к «красной зоне».

Зеленский утвердил стратегию для «деокупации» Крыма

Утвержденная президентом Владимиром Зеленским стратегия военной безопасности Украины предусматривает членство в НАТО, прекращение «временной оккупации Россией» части территории страны и готовность к сдерживанию агрессии. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.
При этом подчеркивается, что такой стратегический документ подготовлен на Украине впервые. Он предусматривает «обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны».

Макрон заявил о «мировой войне нового типа»

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинами от коронавируса и действиями России и Китая в этой области, пишет Le Figaro.
Макрон подчеркнул, что Европа должна стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19.
«Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», - заверил он.

В России предложили запретить продавать алкоголь и сигареты покупателям с детьми

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе Минпромторга с предложением запретить продажу алкогольных напитков и сигарет посетителям магазинов с детьми. Об этом пишет RT.
По ее мнению, такая продажа алкоголя и сигарет может способствовать возникновению раннего интереса у ребенка к подобной продукции, а в будущем формированию вредных привычек.

В Суэцком канале застряли танкеры с нефтью на $400 млн

По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, не могут пройти через Суэцкий канал из-за того, что его заблокировал севший на мель контейнеровоз. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет South China Morning Post.
Издание отмечает, что при цене нефти в 64 доллара за баррель общая стоимость груза составляет $403 млн. Также проблемы возникли и у судов, перевозящих авиационное топливо, бензин, сжиженный природный газ. Пока все усилия по разблокировке канала разбиваются об очень сильный ветер.
Общество,Ирина Волынец,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,НАТО,Минпромторг,Центральный банк России,Госдума,Le Figaro,газета "Известия",
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