Пока вы спали: Банки соберут данные о ненадежных клиентах

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Центробанк России рассчитывает, что уже к середине следующего года банки смогут подключиться к платформе «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по «антиотмывочному» закону, пишут «Известия».

Ожидается, что законопроект о создании платформы, которая, по расчетам Центробанка, снизит нагрузку на добросовестный бизнес, будет принят в весеннюю сессию Госдумы и вступит в силу в конце 2021 - начале 2022 года.

При этом банки, поддержавшие создание платформы, опасаются последствий отнесения предпринимателей к «красной зоне».

Утвержденная президентом Владимиром Зеленским стратегия военной безопасности Украины предусматривает членство в НАТО , прекращение «временной оккупации Россией» части территории страны и готовность к сдерживанию агрессии. Об этом говорится в сообщении на сайте главы государства.

При этом подчеркивается, что такой стратегический документ подготовлен на Украине впервые. Он предусматривает «обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны».

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинами от коронавируса и действиями России и Китая в этой области, пишет Le Figaro.

Макрон подчеркнул, что Европа должна стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19.

«Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», - заверил он.

Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец обратилась к главе Минпромторга с предложением запретить продажу алкогольных напитков и сигарет посетителям магазинов с детьми. Об этом пишет RT.

По ее мнению, такая продажа алкоголя и сигарет может способствовать возникновению раннего интереса у ребенка к подобной продукции, а в будущем формированию вредных привычек.

По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, не могут пройти через Суэцкий канал из-за того, что его заблокировал севший на мель контейнеровоз. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет South China Morning Post.