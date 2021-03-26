Пока вы спали: Банки соберут данные о ненадежных клиентах

Центробанк России
рассчитывает, что уже к середине следующего года банки смогут подключиться к платформе «Знай своего клиента», которая разделит предпринимателей на зоны риска по «антиотмывочному» закону, пишут
«Известия».
Ожидается, что законопроект о создании платформы, которая, по расчетам Центробанка, снизит нагрузку на добросовестный бизнес, будет принят в весеннюю сессию Госдумы
и вступит в силу в конце 2021 - начале 2022 года.
При этом банки, поддержавшие создание платформы, опасаются последствий отнесения предпринимателей к «красной зоне».
Утвержденная президентом Владимиром Зеленским
стратегия военной безопасности Украины предусматривает членство в НАТО
, прекращение «временной оккупации Россией» части территории страны и готовность к сдерживанию агрессии. Об этом говорится в сообщении
на сайте главы государства.
При этом подчеркивается, что такой стратегический документ подготовлен на Украине впервые. Он предусматривает «обеспечение реализации государственной политики в сфере обороны».
Президент Франции Эммануэль Макрон
заявил, что Европа столкнулась с новым типом мировой войны, связанным с вакцинами от коронавируса и действиями России и Китая в этой области, пишет
Le Figaro.
Макрон подчеркнул, что Европа должна стать крупнейшим производителем вакцин от COVID-19.
«Мы находимся в процессе создания потенциала для производства вакцин второго поколения», - заверил он.
Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец
обратилась к главе Минпромторга
с предложением запретить продажу алкогольных напитков и сигарет посетителям магазинов с детьми. Об этом пишет
RT.
По ее мнению, такая продажа алкоголя и сигарет может способствовать возникновению раннего интереса у ребенка к подобной продукции, а в будущем формированию вредных привычек.
По меньшей мере семь судов, перевозящих 6,3 миллиона баррелей нефти, не могут пройти через Суэцкий канал из-за того, что его заблокировал севший на мель контейнеровоз. Об этом со ссылкой на данные аналитической компании Kpler пишет
South China Morning Post.
Издание отмечает, что при цене нефти в 64 доллара за баррель общая стоимость груза составляет $403 млн. Также проблемы возникли и у судов, перевозящих авиационное топливо, бензин, сжиженный природный газ. Пока все усилия по разблокировке канала разбиваются об очень сильный ветер.