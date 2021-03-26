В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

BadComedian рассказал о предательстве Дудя

Артём Кульша
4 часа назад
Журналист Юрий Дудь предал блогера Евгения BadComedian Баженова. Об этом последний сам рассказал в эфире YouTube-шоу «подcast».
BadComedian рассказал о предательстве Дудя
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В 2016 году, как сообщал «Рамблер», BadComedian начал встречаться с коллегой Катей Клэп. В тот момент они это скрывали. В 2017-м блогер дал интервью Дудю.
Вчера Баженов стал героем нового эпизода «подcast». В ходе него он рассказал, что подошел к Дудю перед началом интервью и попросил не поднимать тему его отношений с Клэп. Тот пообещал не делать этого, однако нарушил обещание. Тогда BadComedian стал импровизировать в попытке уйти от ответа.
«Сначала была Троя и конь, а теперь Дудь. Топ предателей», — пошутил он.
Некоторое время назад 13-летний украинский блогер Паша Пэл и его восьмилетняя коллега Милана Маханец объявили о том, что с разрешения родителей стали парой. С тех пор они активно освещают подробности личной жизни в социальных сетях — целуются на камеру, рассказывают, что спят вместе, и так далее.
Общество,Шоу-бизнес,Катя Клэп,Юрий Дудь,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители