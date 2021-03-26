BadComedian рассказал о предательстве Дудя

Вчера Баженов стал героем нового эпизода «подcast». В ходе него он рассказал, что подошел к Дудю перед началом интервью и попросил не поднимать тему его отношений с Клэп. Тот пообещал не делать этого, однако нарушил обещание. Тогда BadComedian стал импровизировать в попытке уйти от ответа.
Некоторое время назад 13-летний украинский блогер Паша Пэл и его восьмилетняя коллега Милана Маханец объявили о том, что с разрешения родителей стали парой. С тех пор они активно освещают подробности личной жизни в социальных сетях — целуются на камеру, рассказывают, что спят вместе, и так далее.