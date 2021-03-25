В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Умерла актриса Лиана Жвания

Вероника Полынина
18 минут назад
Исполнительница роли Королевы в фильме «Двенадцать месяцев» Лиана Жвания умерла в возрасте 71 года после продолжительной болезни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на петербургский ТЮЗ имени Брянцева.
Умерла актриса Лиана Жвания
Фото: ТАССТАСС
В этом театре заслуженная артистка России прослужила почти полвека – с 1972 года, придя в ТЮЗ выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского.
В том же году Лиана Жвания получила всесоюзную известность, сыграв Королеву в фильме «Двенадцать месяцев» режиссера Анатолия Граника по пьесе Самуила Маршака.
За годы работы в театре Жвания сыграла более 50 ролей, в 2012 году за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» в постановке Георгия Васильева актриса была удостоена премии «Золотой софит».
«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», - говорится в сообщении театра.
О дате и места прощания с актрисой будет объявлено позднее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 10 марта в возрасте 95 лет скончалась композитор Людмила Лядова. В конце февраля она попала в больницу с COVID-19, за неделю до смерти ее перевели в реанимацию с 75-процентным поражением легких.
Общество,Лиана Жвания,Зиновий Корогодский,Людмила Лядова,Самуил Маршак,Георгий Васильев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители