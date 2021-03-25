Умерла актриса Лиана Жвания

В этом театре заслуженная артистка России прослужила почти полвека – с 1972 года, придя в ТЮЗ выпускницей Мастерской Зиновия Корогодского.
В том же году Лиана Жвания получила всесоюзную известность, сыграв Королеву в фильме «Двенадцать месяцев» режиссера Анатолия Граника по пьесе Самуила Маршака.
За годы работы в театре Жвания сыграла более 50 ролей, в 2012 году за роль Евпраксиньюшки в спектакле «Иудушка из Головлева» в постановке Георгия Васильева актриса была удостоена премии «Золотой софит».
«Театр скорбит об утрате и выражает искренние соболезнования родственникам Лианы Дмитриевны, ее коллегам и многочисленным поклонникам творчества прекрасной актрисы», - говорится в сообщении театра.
О дате и места прощания с актрисой будет объявлено позднее.
Ранее «Рамблер» сообщал, что 10 марта в возрасте 95 лет скончалась композитор Людмила Лядова. В конце февраля она попала в больницу с COVID-19, за неделю до смерти ее перевели в реанимацию с 75-процентным поражением легких.