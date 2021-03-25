Россия возобновляет авиасообщение с шестью странами

"С 1 апреля по согласованию с авиационными властями Германии на взаимной основе будет возобновлено регулярное авиасообщение по маршрутам Франкфурт-на-Майне - Москва - Франкфурт-на-Майне пять раз в неделю, Франкфурт-на-Майне - Санкт-Петербург - Франкфурт-на-Майне - три раза в неделю, Москва - Берлин - Москва - пять раз в неделю - и Москва - Франкфурт-на-Майне - Москва - три раза в неделю", - уточнили в штабе.