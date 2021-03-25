"Федеральная антимонопольная служба рассмотрела документы, представленные письмами Минздрава России и письмом ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" и приняла решение согласовать предельные отпускные цены, заявленные на регистрацию ФГБУ "ФНЦИРИП им. Чумакова РАН" (Россия), на следующие лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: "Ковивак (Вакцина коронавирусная инактивированная цельновирионная концентрированная очищенная)" в размере 4 тыс. 330 руб.", - отмечается в сообщении.