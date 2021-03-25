Речь идет о суспензии для внутримышечного введения, которая содержится в 10 ампулах объемом 0,5 мл.

Одновременно ФАС России сообщает, что по аналогии с предельными отпускными ценами производителей на вакцину для профилактики новой коронавирусной инфекции предельные отпускные цены включают в том числе логистические расходы в размере 128,85 руб.