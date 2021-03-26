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В Крыму прокомментировали ситуацию с коронавирусом

RT на русскомиещё 4
2 часа назад
За сутки в Крыму зарегистрировали 60 случаев COVID-19.
60 новых случаев коронавируса зарегистрировали в Крыму
Фото: ReutersReuters
Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава региона Сергей Аксёнов.
По его словам, ещё два случая — завозные.
Всего с начала пандемии на полуострове заболели 37 283 человека, выздоровели 34 589, в том числе 62 за прошедшие сутки.
Также стало известно, что в Удмуртии за последние 24 часа коронавирус был обнаружен у 82 человек, передаёт интернет-издание «Сусанин» со ссылкой на региональный оперштаб.
Всего в республике зарегистрировали 30 346 заболевших, выздоровели 26 915 человека, в том числе 75 — за последние сутки.
Прививку сделали 42 046 жителей. Второй компонент вакцины получили 29 221 человек.
Общество,Сергей Аксенов,
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