"Сгорел за три дня": детали смерти Евгения Нестеренко

"Нестеренко был в хорошем настроении, в отличной форме и, несмотря на возраст, не испытывал никаких проблем с памятью. Ему резко стало плохо; кстати, накануне, а может быть, за несколько дней до больницы, Евгений Евгеньевич сам ходил в больницу, чтобы сдать анализы. Может быть, там и подхватил коронавирус. В общем, за три дня сгорел", - цитирует Игнатенко "Московский Комсомолец".
"Когда она ушла, все друзья и знакомые спрашивали: "Как он это переживет, как будет жить без Кати?" Ее прах он хранил дома и всегда говорил, что они, как люди глубоко верующие, должны быть погребены в землю. Никакого колумбария", - добавила Игнатенко, сейчас занимающаяся вопросом захоронения певца в России.