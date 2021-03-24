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"Сгорел за три дня": стали известны детали смерти певца Евгения Нестеренко

Газета.Ru
41 минуту назад
Гендиректор Фонда Елены Образцовой Наталья Игнатенко рассказала о последних днях жизни оперного певца Евгения Нестеренко. Она напомнила, что перед смертью Нестеренко 28 лет жил в Вене.
"Сгорел за три дня": детали смерти Евгения Нестеренко
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Нестеренко был в хорошем настроении, в отличной форме и, несмотря на возраст, не испытывал никаких проблем с памятью. Ему резко стало плохо; кстати, накануне, а может быть, за несколько дней до больницы, Евгений Евгеньевич сам ходил в больницу, чтобы сдать анализы. Может быть, там и подхватил коронавирус. В общем, за три дня сгорел", - цитирует Игнатенко "Московский Комсомолец".
Известно, что после того, как супруга певца Екатерина Дмитриевна семь лет назад скончалась от онкологического заболевания, он жил один.
"Когда она ушла, все друзья и знакомые спрашивали: "Как он это переживет, как будет жить без Кати?" Ее прах он хранил дома и всегда говорил, что они, как люди глубоко верующие, должны быть погребены в землю. Никакого колумбария", - добавила Игнатенко, сейчас занимающаяся вопросом захоронения певца в России.
О смерти Нестеренко стало известно 20 марта.
Общество,Наталья Игнатенко,Евгений Нестеренко,Елена Образцова,Московский комсомолец,Вена,
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