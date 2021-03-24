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Вступили в силу новые правила продажи феназепама

РИА Новости
35 минут назад
Лекарственный препарат "Феназепам" смогут продавать около 2,4 тысячи аптечных точек из 68 тысяч, работающих на территории РФ, рассказала РИА Новости гендиректор аналитической компании AlphaRM, которая проводит маркетинговые исследования фармрынка, Анна Ермолаева.
Вступили в силу новые правила продажи феназепама
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Правительство РФ в сентябре 2020 года приняло постановление, согласно которому с 22 марта феназепам вносится в список сильнодействующих веществ и попадает в перечень ПКУ - препаратов, подлежащих предметно-количественному учету.
"Чтобы осуществить выдачу такого препарата, аптечная точка, которая осуществляет выдачу, должна иметь особую лицензию на работу с этими препаратами. Из 68 тысяч аптечных точек, которые в данный момент работают на территории РФ, 2,416 тысячи точек имеют такую лицензию", - сказала собеседница агентства.
При этом, по ее словам, индекс дистрибуции препарата составлял от 50 до 60%, то есть из 68 тысяч аптек этот препарат отпускался в половине из них. Она также отметила, что в России 85% продаж лекарств с активным веществом бромдигидрохлорфенилбензодиазепин приходятся на торговую марку "Феназепам", остальную долю в 15% делят между собой еще несколько торговых марок.
"В прошлом году в России было продано 6 миллионов упаковок лекарственных препаратов с активным веществом бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, 5,2 миллиона пришлось на "Феназепам", оборот при этом составил порядка 1,3 миллиарда рублей", - рассказала глава AlphaRM.
Таким образом, по мнению Ермолаевой, у потребителей могут возникнуть сложности из-за сокращения количества аптечных точек, где можно приобрести препарат, а бенефициарами данной ситуации станут те аптеки, которые смогут продавать этот препарат.
"Однако нужно заметить, что так происходит со всеми препаратами из списка ПКУ", - добавила она.
Общество,Анна Ермолаева,Правительство РФ,РИА Новости,Россия,
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