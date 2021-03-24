Вступили в силу новые правила продажи феназепама

При этом, по ее словам, индекс дистрибуции препарата составлял от 50 до 60%, то есть из 68 тысяч аптек этот препарат отпускался в половине из них. Она также отметила, что в России 85% продаж лекарств с активным веществом бромдигидрохлорфенилбензодиазепин приходятся на торговую марку "Феназепам", остальную долю в 15% делят между собой еще несколько торговых марок.