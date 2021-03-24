Вступили в силу новые правила продажи феназепама

"Чтобы осуществить выдачу такого препарата, аптечная точка, которая осуществляет выдачу, должна иметь особую лицензию на работу с этими препаратами. Из 68 тысяч аптечных точек, которые в данный момент работают на территории РФ, 2,416 тысячи точек имеют такую лицензию", - сказала собеседница агентства.
"В прошлом году в России было продано 6 миллионов упаковок лекарственных препаратов с активным веществом бромдигидрохлорфенилбензодиазепин, 5,2 миллиона пришлось на "Феназепам", оборот при этом составил порядка 1,3 миллиарда рублей", - рассказала глава AlphaRM.
"Однако нужно заметить, что так происходит со всеми препаратами из списка ПКУ", - добавила она.