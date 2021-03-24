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Банные традиции американцев шокировали россиянина

Слово и Дело
2 часа назад
Российский путешественник решил проверить, чем американские сауны отличаются от русских бань. Своими наблюдениями он поделился в авторском блоге "Док" на платформе "Яндекс.Дзен".
Банные традиции американцев шокировали россиянина
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Россияне посещают бани без одежды: тело прикрывают лишь небольшие простынки, а на головах отдыхающих иногда красуется шапочка или колпачок. А вот американцы — народ стеснительный. Они посещают парные комнаты совершенно не раздеваясь: в спортивных куртках, кроссовках и шортах. Раздетыми в сауну заходят лишь европейские и азиатские иммигранты.
"Как вы видите американцы ходят в сауну в полной экипировке, не все конечно, но очень многие. То есть в спортивных костюмах и в грязных кроссовках. Представляете какой там запах стоит", — удивляется россиянин.
Что особенно удивило путешественника, так это то, что после отдыха в бане американцы не стирают свою форму. Часто они продолжают заниматься спортом прямо в ней или же спокойно уходят домой не переодевшись.
Жителям США так же чужд прием душа после парки в сауне. По мнению автора, они стесняются ходить в публичные душевые. Россиянин считает, что такая стеснительность может быть связана со страхом столкнутся с гомосексуалистами.
"Я подозреваю, что это в связи с тем, что в Америке много мужиков "необычных". Вот поэтому никто и не ходит в душ и все эти кабинки здесь просто простаивают", — объяснил он.
Вот так посещают бани американцы. Не раздеваясь и стесняясь окружающих.
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