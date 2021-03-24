Матвиенко назвала срок отмены ограничений

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Согласно ее прогнозу, к этому сроку в стране сформируется коллективный иммунитет. Это остановит развитие пандемии и позволит гражданам вернуться к нормальной жизни.

«Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку», — добавила Матвиенко.

В середине марта, как сообщал «Рамблер», специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико» и компании «Полиметалл» представили результаты исследования об общепопуляционном иммунитете к коронавирусной инфекции в крупных городах России. Тест на антитела дал положительный результат у 53,4% участников.