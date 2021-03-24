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Матвиенко назвала срок отмены ограничений

Артём Кульша
2 часа назад
В России большая часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, будет отменена к осени. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Матвиенко назвала срок отмены ограничений
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Согласно ее прогнозу, к этому сроку в стране сформируется коллективный иммунитет. Это остановит развитие пандемии и позволит гражданам вернуться к нормальной жизни.
«Я считаю, что нет никаких причин, кроме редких медицинских ограничений, чтобы не делать прививку», — добавила Матвиенко.
В середине марта, как сообщал «Рамблер», специалисты из Европейского университета в Санкт-Петербурге, НИИ гриппа имени Смородинцева, клиники «Скандинавия», лаборатории «Генетико» и компании «Полиметалл» представили результаты исследования об общепопуляционном иммунитете к коронавирусной инфекции в крупных городах России. Тест на антитела дал положительный результат у 53,4% участников.
Соавтор исследования заместительница директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дарья Даниленко отметила, что для контроля над распространением COVID-19 необходимо, чтобы данный показатель достиг 70-80%. Она высказала мнение, что это станет возможным к середине лета, после чего возможно начало возвращения к нормальной жизни.
Общество,Политика,Валентина Матвиенко,Совет Федерации,Россия,
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