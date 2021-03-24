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В Подмосковье поступила партия из 115 тысяч доз препарата «Спутник V»

RT на русском
3 часа назад
Ещё более 115 тыс. доз вакцины от коронавируса «Спутник V» поступило в Московскую область, сообщили в региональном Минздраве.
В Подмосковье поступила партия из 115 тыс доз «Спутника V»
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Об этом пишет сайт «Подмосковье сегодня».
«Московская область получила ещё свыше 115 тыс. доз вакцины «Спутник V» для вакцинации от коронавирусной инфекции. Препарат уже поступил в медорганизации Подмосковья», — говорится в материале.
Глава регионального Минздрава Светлана Стригункова уточнила, что в общей сложности в область поступило уже свыше 563 тыс. доз вакцины, а прививку сделали уже более 420 тыс. человек.
Ранее врач общей практики высшей категории АО «Медицина» член Российского научного медицинского общества терапевтов Ольга Бережко в беседе с Nation News дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.
Общество,Светлана Стригункова,Минздрав РФ,Московская Область,
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