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В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса

Деловая газета "Взгляд"иещё 19
38 минут назад
За минувшие сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,5 млн случаев заболевания, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
В России выявили 9,2 тыс. новых случаев коронавируса
Фото: ТАССТАСС
В сообщении штаба в Telegram указывается, что «за последние сутки в России выявлено 9167 новых случаев коронавируса в 85 регионах, из них 12,8% не имели клинических проявлений болезни».
Наибольшее число заболевших за сутки зарегистрировано в Москве – 1813, Санкт-Петербурге – 782, Московской области – 559.
Всего в стране выявлено 4 501 859 вирус-положительных пациентов в 85 регионах, а число выздоровевших увеличилось до 4 120 161 человека, из них 10 880 человек вылечились за последние сутки.
Также за сутки зафиксировано 405 летальных исходов. За весь период в России от коронавируса скончались 97 017 человек.
Накануне, 25 марта, число подтвержденных за сутки случаев коронавируса составило 9221. Таким образом, число новых случаев за сутки снизилось на 54.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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