30% составил рост цен на размещение в в российских гостиницах

В марте номера в российских гостиницах подорожали на треть по сравнению с тем же периодом 2020 года. Так, в Краснодарском крае средний чек вырос на 35%, в Санкт-Петербурге – на 30%, а в Крыму – на 15%. Стоимость брони на летний период уже возросла на 15-20%, сообщают «Известия»

Фото: Елена Андреева, «Мир 24» Елена Андреева, «Мир 24»

В первой половине марта средний чек в некрупных гостиницах Краснодарского края вырос на 58% по сравнению с прошлым годом – до 5059 рублей. При этом количество покупок в отелях упало на 16%. Уровень трат в московских гостиницах увеличился на 25%, до 5874 рублей. В Иркутской области гости отелей оставляют на 20% больше средств, чем год назад – 4739 рублей.

Стоимость размещения в гостиницах на летний период взлетела по всей стране – от Казани до Калининграда, от Крыма до Краснодарского края, сообщила глава туроператора Premiera Travel Марина Самородская. О горящих турах в будущем сезоне можно забыть, считает эксперт.

«Сегодня мы продаем размещение на 15–20% дороже, чем в прошлом году», – заключила Самородская.