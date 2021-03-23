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Синоптик рассказал, каким будет лето в России

RT на русском
36 минут назад
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сделал прогноз относительно летнего сезона. По его словам, лето будет жарким, а кое-где засушливым.
В России наступит "оранжевое лето"
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»
Об этом сообщает НСН.
«Лето я бы назвал «оранжевым»... Эта цветовая гамма показывает, что средняя температура сезона и среднемесячные температуры будут примерно на один, а в июне и в июле — на два градуса теплее, чем положено по многолетним значениям. Если в июне по осадкам будет норма, то в июле ожидается их дефицит. Он может достигать нескольких десятков процентов», — сказал специалист.
Он в частности отметил, что август ожидается с нормальными показателями по осадкам, и сентябрь также будет близок к норме.
«Вообще, лето мне нравится. Но, понятно, что внутри этого температурного среза будут колебания. И от катаклизмов погоды мы никуда не денемся. Но это уже удел краткосрочных прогнозов, которые мы разрабатываем на пять — семь суток», — отметил Евгений Тишковец.
Ранее инженер ГИС-центра, доцент кафедры картографии и геоинформатики ПГНИУ Андрей Шихов в беседе с URA.RU рассказал о погоде в Перми в ближайшие дни.
Общество,Андрей Шихов,Евгений Тишковец,Россия,
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