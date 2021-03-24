Составлен список открытых для вакцинированных россиян стран

При этом в ряд стран въезд для россиян уже открыт. Например, в Грузию можно приехать при условии прохождения полного курса вакцинации или предоставления двух отрицательных ПЦР-тестов: не более чем за 72 часа до прилета и по факту прибытия в республику. В Черногорию же можно въехать при наличии антител.