8861 новый случай COVID-19 выявили в России за сутки

За последние 24 часа в России выявили 8861 новый случай коронавируса. Общее число заболевших в РФ за время пандемии достигло 4 483 471. Выздоровели за сутки 10 355 человек, скончался 401 пациент с ковидом. За весь период пандемии коронавируса в РФ зафиксировано 96 219 летальных исходов, вылечились 4 098 400 человек. Общее количество активных случаев COVID-19 в стране на 24 марта составило 288 852.

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По числу новых ежесуточных случаев COVID-19 на первом месте вновь Москва — 1431. Санкт-Петербург занимает вторую позицию с 807 новыми заболевшими. Далее следуют Подмосковье — 535, Нижегородская область — 328, Ростовская — 238, Воронежская — 208, Самарская — 199 — и Иркутская — 175.

Наименьшее число новых больных COVID-19 выявили на Чукотке, в Ненецком автономном округе и Тыве — по одному пациенту. На Сахалине, в Магаданской области и в Еврейской автономной области по три новых случая коронавируса, в Адыгее — восемь, в Ингушетии и Чечне — по 10.

За сутки победили ковид 1593 жителя столицы. В Санкт-Петербурге — 705 выздоровевших, в Подмосковье — 502, Нижегородской области — 384, в Крыму — 333, в Ростовской области — 272, Астраханской области — 260, Воронежской — 231.

Как сообщает Роспотребнадзор, на 24 марта в России проведено свыше 118,1 миллиона лабораторных исследований на наличие коронавируса. За последние сутки сделано 265 тысяч тестов. Под наблюдением медиков остаются 484 760 человек.

По данным Университета Джонса Хопкинса, число случаев коронавирусной инфекции в мире по состоянию на 24 марта достигло 124 218 483. Жертвами ковида стали 2 734 668 человек. США лидируют по количеству выявленных случаев COVID-19 — 29 922 391 заболевший и 543 843 скончавшихся. На втором месте — Бразилия (12 130 019 и 298 676), на третьем — Индия (11 734 058 и 160 441). Россия занимает четвертую и седьмую позиции соответственно.