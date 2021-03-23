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Гидрометцентр предрек Крыму климат пустыни

Lenta.ruиещё 1
29 минут назад
Глобальное потепление может стать причиной изменений климата в Крыму, заявил глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Его цитирует передает ТАСС. Он станет похожим на климат пустынь.
Гидрометцентр предрек Крыму климат пустыни
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Вильфанд напомнил, что в прошлом году на полуострове была очень сильная засуха.
«Проблема дефицита осадков на юге — это проблема не только нынешнего года, но проблема климатическая, поскольку целый ряд исследований показывают, что в связи с потеплением климата происходит перераспределение осадков», — сказал он.
Из-за глобального потепления количество осадков значительно уменьшится в южных регионах. Климат таких территорий будет приобретать еще более выраженный характер пустынь, добавил специалист.
Ранее Вильфанд заявил, что весной и летом 2021 года температура воздуха на всей территории России будет около или выше нормы. По его словам, теплее обычного в апреле будет в Центральном, Сибирском, Уральском и Дальневосточном федеральных округах.
Общество,Роман Вильфанд,ИТАР-ТАСС,Республика Крым,Россия,
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