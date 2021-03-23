Instagram разблокировал страницу телеканала "Крым 24"

В мае 2020 года телекомпания "Крым 24" сообщила, что видеосервис корпорации Google
без объяснения причин удалил ее YouTube-канал. Видеосервис также удалил аккаунты информагентств Anna News и News Front. В МИД России
назвали действия видеохостинга актом дискриминации в отношении русскоязычных медиаресурсов. Также посчитали возмутительным, что видеохостинг не дал никаких объяснений по поводу удаления аккаунта и не отвечает на запросы телеканала. Власти Крыма заявили о попытке надавить на российские СМИ и посчитали действия видеохостинга элементом цензуры.