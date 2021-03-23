Когда это все закончится: за водителями усилят слежку

Московские власти арендуют 250 стационарных дорожных камер за 824 миллиона рублей сроком на три года. Как пишет «Коммерсант», с помощью новых камер будут наказывать за стоянку у станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская» и «Каширская».

Задачей камер станет поимка машин, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена». За такое нарушение грозит штраф в три тысячи рублей. «Коммерсант» отмечает, что раньше камеры, ориентированные на фиксацию нарушений правил парковки, в основном устанавливали в центре города.

Новые камеры будут фиксировать остановившееся авто на расстоянии 150 метров, а инфракрасная подсветка для фиксации нарушений по ночам будет работать на расстоянии в сто метров.

Эксперт по системам фиксации нарушения Григорий Шухман напомнил, что ПДД допускают вынужденную остановку в неположенном месте, а камеры такие ситуации различать неспособны.

Как писал «Рамблер», ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал , как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.

Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.