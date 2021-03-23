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Когда это все закончится: за водителями усилят слежку

Елена Прошина
40 минут назад
Московские власти арендуют 250 стационарных дорожных камер за 824 миллиона рублей сроком на три года. Как пишет «Коммерсант», с помощью новых камер будут наказывать за стоянку у станций метро «Калужская», «Фили», «Филевский парк», «Коломенская» и «Каширская».
Задачей камер станет поимка машин, припаркованных под знаком 3.27 «Остановка запрещена». За такое нарушение грозит штраф в три тысячи рублей. «Коммерсант» отмечает, что раньше камеры, ориентированные на фиксацию нарушений правил парковки, в основном устанавливали в центре города.
Новые камеры будут фиксировать остановившееся авто на расстоянии 150 метров, а инфракрасная подсветка для фиксации нарушений по ночам будет работать на расстоянии в сто метров.
Эксперт по системам фиксации нарушения Григорий Шухман напомнил, что ПДД допускают вынужденную остановку в неположенном месте, а камеры такие ситуации различать неспособны.
Как писал «Рамблер», ранее автор блога krakatau на портале Drive2 рассказал, как его оштрафовали за серый ремень, который дорожная камера не смогла разглядеть на серой куртке.
Krakatau заверил, что был пристегнут и показал фото, на котором для повышения контрастности ремень окрашен в розовый цвет вместе с его курткой.
Он отметил, что пока направил обращение в ГИБДД. В комментариях другой автомобилист рассказал, что его оштрафовали, так как ремень был незаметен на куртке болотного цвета.
Общество,Видео,ГИБДД,Правительство Москвы,
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