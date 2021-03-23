Пока вы спали: ФНС принудительно взыскала с россиян почти триллион

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При этом общая сумма задолженности по налогам и сборам выросла на 27,5 миллиарда (1,5%) до 1,8 триллиона. Коэффициент соотношения совокупной задолженности к поступлениям по налогам, сборам и страховым взносам (DTI) составил 6,5%.

Юрист Никита Болтинский сообщил, что такой показатель свидетельствует о достаточной эффективности работы ФНС.

Консолидированный бюджет — федеральный бюджет, регионы с муниципалитетами и три внебюджетных фонда. В прошлом году его расходы достигли 42,15 триллиона рублей. Это рекорд в постоянных ценах за всю историю Российской Федерации.

Большинство россиян не высказали однозначную поддержку перехода на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщает РБК.

Сервис «СуперДжоб» провел опрос с участием 1,6 тысячи человек о том, должен ли переход на четырехдневку быть обязательным для всех компаний, работающих по графику 5/2.

30% граждан ответили, что должен, 47% — что решение должны принимать работодатели, 23% — затруднились ответить.

Розничные цены на бензин могут вырасти почти на 14% до конца года. Об этом, как сообщают «Известия», сказано в письме Независимого топливного союза премьер-министру Михаилу Мишустину

В нем говорится, что текущий рост биржевых и розничных цен на бензин вызван повышением налоговой нагрузки на внутренний рынок.

В НТС прогнозируют, что при худшем сценарии это может привести к росту розничных цен на бензин и дизельное топливо на 13,77% за год.

В Москве появится 250 новых камер для фиксации нарушений правил остановки. Об этом сообщает «Коммерсант».

Некоторое время назад государственное казенное учреждение Москвы «Администратор московского парковочного пространства» провело тендер по их аренде. Конкурс выиграла компания «Информационные технологии будущего». Сумма трехлетнего контракта составит 824 миллиона рублей.