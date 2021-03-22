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Минобрнауки РФ учредило свою эмблему

Москва24
16 часов назад
У министерства науки и высшего образования появилась собственная эмблема. Соответствующий приказ ведомства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Минобрнауки РФ учредило свою эмблему
Фото: Минобрнауки РФМинобрнауки РФ
"Учредить согласованный с Геральдическим советом при президенте РФ флаг министерства науки и высшего образования РФ", – сказано в документе.
На белом прямоугольном полотнище, кроме эмблемы, располагается и изображение государственного герба России.
Ранее сообщалось, что в России могут ввести административную ответственность за использование государственного флага на несанкционированных акциях. Сейчас уголовное и административное законодательство предусматривает ответственность за надругательство над государственными символами и за нарушение порядка их официального использования.
Общество,Минобрнауки,
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