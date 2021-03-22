Туристка рассказала о ценах на еду в Турции

При планировании путешествий по Турции не по системе «все включено» стоит учитывать, что еда может быть как очень дешевой и вредной, так и очень дорогой. Своим мнением о том, сколько нужно закладывать денег на питание в Турции, поделилась автор канала «МАМА на МОРЕ» в « Яндекс . Дзен».

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Она отметила, что не видит смысла переплачивать за отели при поездках по Турции с осмотром достопримечательностей и предпочитает питаться в кафе и ресторанах.

Самым дешевым вариантом питания туристка назвала «турецкий фастфуд»: различные варианты бутербродов с колбасой, курицей, мясом, сосисками, рыбой. Такая еда обойдется в среднем в 80-150 рублей.

«Вредно, но очень вкусно. Ни одно самостоятельное путешествие по Турции не обходится без турецкого фастфуда. Не ел кокореч, считай, не был в Турции», - уверена она.

Дороже, но полезнее, будет поесть на фудкортах в торговых центрах, где средний чек за блюдо составит 200-350 рублей. Еще дороже обойдется еда в кафе, где придется потратить от 150 рублей за суп и от 250 до 400 рублей за мясное блюдо, пишет туристка.

«Здесь вы уже можете в полной мере насладиться всем разнообразием турецкой кухни, начиная от традиционной выпечки и заканчивая супами и мясными блюдами», - отметила она.

Следующая ценовая категория, по ее словам, кафе в известных туристических центрах (стоимость блюд выше на 10-20% по сравнению с обычными заведениями общепита) и рестораны.

«В Турции очень вкусно готовят рыбу и морепродукты, а средний чек в рыбном ресторане на двоих будет в районе 100-150 лир (1000-1500 рублей)», - пояснила автор канала.