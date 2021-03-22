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Туристка рассказала о ценах на еду в Турции

Алиса Селезнёва
1 час назад
При планировании путешествий по Турции не по системе «все включено» стоит учитывать, что еда может быть как очень дешевой и вредной, так и очень дорогой. Своим мнением о том, сколько нужно закладывать денег на питание в Турции, поделилась автор канала «МАМА на МОРЕ» в «Яндекс. Дзен».
Туристка рассказала о ценах на еду в Турции
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Она отметила, что не видит смысла переплачивать за отели при поездках по Турции с осмотром достопримечательностей и предпочитает питаться в кафе и ресторанах.
Самым дешевым вариантом питания туристка назвала «турецкий фастфуд»: различные варианты бутербродов с колбасой, курицей, мясом, сосисками, рыбой. Такая еда обойдется в среднем в 80-150 рублей.
«Вредно, но очень вкусно. Ни одно самостоятельное путешествие по Турции не обходится без турецкого фастфуда. Не ел кокореч, считай, не был в Турции», - уверена она.
Дороже, но полезнее, будет поесть на фудкортах в торговых центрах, где средний чек за блюдо составит 200-350 рублей. Еще дороже обойдется еда в кафе, где придется потратить от 150 рублей за суп и от 250 до 400 рублей за мясное блюдо, пишет туристка.
«Здесь вы уже можете в полной мере насладиться всем разнообразием турецкой кухни, начиная от традиционной выпечки и заканчивая супами и мясными блюдами», - отметила она.
Следующая ценовая категория, по ее словам, кафе в известных туристических центрах (стоимость блюд выше на 10-20% по сравнению с обычными заведениями общепита) и рестораны.
«В Турции очень вкусно готовят рыбу и морепродукты, а средний чек в рыбном ресторане на двоих будет в районе 100-150 лир (1000-1500 рублей)», - пояснила автор канала.
Как сообщал «Рамблер», Министерство здравоохранения Турции приняло решение с 15 марта отменить требование по заполнению бумажной COVID-анкеты на всех рейсах в страну, кроме транзитных. Вместо этого с 15 марта пассажиры должны за 72 часа до прилета в Турцию заполнить форму на сайте Минздрава, распечатать ее или скачать на электронное устройство и предъявить сотруднику авиакомпании в аэропорту вылета.
Общество,Минздрав РФ,Яндекс,Турция,
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