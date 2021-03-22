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Володин предостерег от поездок за рубеж 

Российская Газета 29 минут назад
Володин предостерег от поездок за рубеж
Фото: РИА Новости
Открывающиеся для наших туристов страны пока не готовы к их приему, считает председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его мнению, сначала ситуацию должны оценить специалисты из РФ.
Обсуждая эту тему с журналистами, спикер привел пример Черногории. Эта страна, отметил он, "абсолютно не готова к приему туристов — как и в другие открывающиеся для наши туристов страны".

"Сначала должны выехать наши специалисты, — объяснил Володин. — Им необходимо оценить, насколько в этих странах обеспечена эпидемиологическая безопасность и насколько готова система здравоохранения".

Он также отметил, что страны, которые приглашают российских туристов, должны вести активную прививочную кампанию.
"Они хотят пополнить свой бюджет, но не надо это делать, подвергая риску здоровье наших граждан", — резюмировал Володин.
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Общество , Политика , Вячеслав Володин , Госдума , Черногория
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