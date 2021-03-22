Собчак оправдалась за фильм о маньяке

Собчак заявила, что ожидает большого количества негативных комментариев, авторы которых будут уверены в том, что маньякам не нужно давать слово.

Ведущая также посчитала необоснованными претензии в том, что ее фильм может вдохновить кого-то на преступление, и привела несколько примеров художественных и документальных фильмов о маньяках, которые можно обвинить в том же.

Интервью — это не всегда комплимент, а герой интервью — это не всегда хороший и правильный человек, отметила она. «Как по мне, плох тот журналист, кто не воспользуется подвергнувшимся шансом взять интервью у Гитлера», — отметила Собчак и в заключение написала, что, по ее мнению, журналист обязан «препарировать и исследовать зло» и «спускаться в подземелье, в самый ад».